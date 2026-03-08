Napoli controlli nella movida del centro storico | 11 locali sanzionati

Nella movida del centro storico di Napoli, le forze dell'ordine hanno condotto un'operazione interforze che ha portato a sanzionare 11 locali. Durante i controlli sono state identificate 78 persone e sono stati verificati 17 esercizi commerciali. L'intervento ha coinvolto Polizia, Carabinieri, Finanza, ASL e Polizia Locale, con l’obiettivo di assicurare la sicurezza e il rispetto delle norme.

Operazione interforze tra Polizia, Carabinieri, Finanza, ASL e Polizia Locale: 78 persone identificate e 17 esercizi controllati. Operazione interforze nel cuore della movida. Nella serata di venerdì, nell'ambito dei servizi predisposti dalla Questura di Napoli per rafforzare la sicurezza nelle aree della movida, è stato effettuato un maxi controllo interforze nel centro storico. In campo gli agenti della Polizia di Stato dei Commissariati Decumani e Dante, i Carabinieri, la Guardia di Finanza, la Polizia Locale e personale dell'ASL. Identificate 78 persone e controllati 17 esercizi commerciali. Il servizio ha portato all'identificazione di 78 persone e al controllo di 17 attività commerciali.