Peaky Blinders Cillian Murphy e la rappresentazione dei nazisti | Un film deve suscitare domande

L’attore premio Oscar ha commentato il modo in cui il film in arrivo su Netflix, intitolato The Immortal Man, tratta alcuni aspetti storici, in particolare la rappresentazione dei nazisti. Ha sottolineato che un film deve far riflettere e stimolare domande sul passato, senza entrare in giudizi o interpretazioni personali. La sua analisi si concentra sulla responsabilità nel rappresentare fatti storici importanti attraverso il cinema.

L'attore premio Oscar ha commentato il modo in cui The Immortal Man, in arrivo su Netflix, parla di alcuni elementi storici. Nel film di Peaky Blinders, intitolato The Immortal Man, si parla anche di nazismo e il protagonista Cillian Murphy ha parlato di quell'elemento narrativo, spiegando il suo punto di vista sulla rappresentazione storica offerta sul piccolo schermo. L'attore, durante un'intervista rilasciata a The Telegraph, è stato informato sul fatto che nella trama si mostrassero i nazisti come i 'cattivi della storia'. Il punto di vista di Murphy sulla rappresentazione della storia Il premio Oscar ha ammesso che c'è qualcosa di profondamente sconvolgente nel mostrare come durante la seconda Guerra Mondiale si cerchi di causare danni all'economia britannica unendo le forze.