Nella giornata di oggi, le forze dell’ordine hanno condotto un’operazione a Napoli contro il clan Lepre, che ha portato all’arresto di dodici persone e all’iscrizione nel registro degli indagati di altre 54. L’azione si è concentrata su alcune basi operative nascoste in via Correra, che si ritiene siano state utilizzate dal gruppo criminale. La morte di Ciro Lepre ha sollevato interrogativi sul nuovo comando all’interno del clan, mentre le indagini continuano per chiarire altri aspetti dell’attività illecita.

? Domande chiave Chi ha preso il comando dopo la morte di Ciro Lepre?. Dove si trovavano le basi operative nascoste in via Correra?. Come faceva il clan a gestire le tensioni interne tra spacciatori?. Quali sono le nuove sfide per la sicurezza del centro città?.? In Breve Salvatore Cianciulli e Luigi Lepre gestiscono il clan dopo la morte di Ciro Lepre.. Oltre 250 violazioni di legge accertate tra via Correra e piazza Dante.. Attività criminali concentrate al Fondaco San Potito e presso il numero 113 di via Correra.. Reati contestati includono estorsioni, detenzione di armi e traffico di hashish e marijuana.. Dodici arresti effettuati oggi a Napoli da Polizia e Carabinieri colpiscono il clan Lepre, coinvolgendo 54 indagati in un’operazione che mira a smantellare le articolazioni criminali attive nel centro della città. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Napoli, blitz contro il clan Lepre: 12 arresti e 54 indagati

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Napoli, 12 arresti al Cavone: colpo al clan Lepre, chiuse piazze di spaccio

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