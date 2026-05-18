Napoli blitz antidroga clan Lepre | 12 arresti al Cavone

Nel pomeriggio di oggi, a Napoli, le forze dell'ordine hanno effettuato un'operazione contro il clan Lepre, portando all'arresto di dodici persone. Le indagini, condotte dalla Direzione Distrettuale Antimafia, hanno riguardato attività di traffico di droga ed estorsioni nella zona del Cavone. L'intervento ha visto l'esecuzione di numerose ordinanze di custodia cautelare e perquisizioni nelle abitazioni degli arrestati. La operazione si inserisce in un'azione più ampia contro le attività criminali nel quartiere.

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Napoli, operazione DDA contro il clan Lepre: 12 arresti per traffico di droga ed estorsioni nella zona del Cavone. Napoli, maxi operazione contro il traffico di droga. Nella notte, su delega della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, Polizia di Stato e Carabinieri hanno eseguito più ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di 12 indagati, ritenuti gravemente indiziati, allo stato delle indagini, di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. L’organizzazione, composta da oltre dieci persone e dotata anche della disponibilità di armi, avrebbe operato con una struttura stabile e articolata in più sottogruppi. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Napoli, blitz antidroga clan Lepre: 12 arresti al Cavone ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Napoli, blitz anticamorra contro il clan Lepre: 12 arresti al CavoneOperazione congiunta di polizia e carabinieri nel centro storico di Napoli, nel cosiddetto “cavone di piazza Dante”. Blitz antidroga a Napoli: colpo al traffico di stupefacenti nel “Cavone”, 12 arrestiTempo di lettura: 3 minutiNella decorsa notte, su delega della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, Direzione Distrettuale... Blitz antidroga a Napoli, 14 arresti contro clan Di Lauro e criminalità albanese dlvr.it/TSP83l x.com Narcotraffico, blitz contro il clan Lepre: 12 arrestiNAPOLI Dodici persone sono finite in carcere nell’ambito di una inchiesta sul traffico di droga gestito dal clan Lepre attivo nella zona del Cavone a Napoli. I destinatari del provvedimento restrittiv ... corrieredellacalabria.it Napoli, blitz nel centro storico: 12 arresti tra Cavone e piazza DanteAll’alba di oggi la Polizia di Stato e i carabinieri di Napoli hanno eseguito dodici misure cautelari nel centro storico di Napoli, tra i vicoli del Cavone di ... cronachedellacampania.it