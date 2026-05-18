Napoli blitz anticamorra contro il clan Lepre | 12 arresti al Cavone

Nella giornata di oggi, polizia e carabinieri hanno condotto un’operazione nel centro storico di Napoli, nel quartiere noto come “Cavone di piazza Dante”. Durante il blitz sono stati arrestati dodici sospetti legati a un clan della camorra. L’intervento si è svolto in una zona frequentata da residenti e visitatori, e ha portato alla cattura di persone ritenute coinvolte in attività illecite legate al gruppo criminale. Le autorità hanno sequestrato anche alcuni oggetti che potrebbero essere collegati alle attività del clan.

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Operazione congiunta di polizia e carabinieri nel centro storico di Napoli, nel cosiddetto “cavone di piazza Dante”. La Dda contesta a 54 indagati reati aggravati dal metodo mafioso legati a droga, estorsioni e armi. Maxi operazione anticamorra questa mattina a Napoli, dove polizia e carabinieri hanno eseguito 12 ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di presunti appartenenti al clan Lepre. L’inchiesta, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Napoli, coinvolge complessivamente 54 indagati. Secondo gli investigatori, il gruppo criminale operava nel cosiddetto “cavone di piazza Dante”, con diverse articolazioni impegnate soprattutto nel traffico e nello spaccio di droga. 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Napoli, blitz anticamorra contro il clan Lepre: 12 arresti al Cavone ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Blitz antidroga a Napoli: colpo al traffico di stupefacenti nel “Cavone”, 12 arrestiTempo di lettura: 3 minutiNella decorsa notte, su delega della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, Direzione Distrettuale... Blitz anticamorra a Napoli: 9 misure cautelari contro il clan ContiniOperazione della DDA di Napoli contro il clan Contini: sei arresti in carcere e tre divieti di dimora per associazione mafiosa e traffico di droga... Blitz anticamorra nel centro di Napoli, 12 arresti di Polizia e CarabinieriBlitz anticamorra della polizia e dei carabinieri che oggi a Napoli hanno eseguito 12 arresti in carcere nei confronti di altrettanti presunti appartenenti al clan Lepre. (ANSA) ... ansa.it Napoli, blitz nel Cavone con cento uomini e un elicottero: 12 arresti, colpo al clan LepreOperazione anticamorra di polizia e carabinieri al Cavone, con un centinaio di uomini impegnati e un elicottero che dalle 8 di oggi sorvola la zona. Volanti della questura e Gazzelle dell'Arma bloccan ... napoli.repubblica.it