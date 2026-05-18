Blitz antidroga a Napoli | colpo al traffico di stupefacenti nel Cavone 12 arresti

Nella notte scorsa, le forze dell’ordine hanno eseguito un’operazione nel quartiere noto come “Cavone” a Napoli, portando all’arresto di 12 persone coinvolte nel traffico di stupefacenti. L’intervento è stato avviato su delega della Procura della Repubblica e si è protratto per diverse ore, durante le quali sono stati effettuati perquisizioni e sequestri di droga. L’azione si inserisce in un’ampia campagna contro lo spaccio nel territorio cittadino.

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Tempo di lettura: 3 minuti Nella decorsa notte, su delega della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, Direzione Distrettuale Antimafia, la Polizia di Stato e i Carabinieri hanno eseguito più ordinanze di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di 12 indagati, ritenuti responsabili del delitto di associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, reato previsto e punito dall’art 74 D.P.R. 30990, essendosi tra loro associati, in numero superiore a dieci e con disponibilità di armi, costituendo una stabile struttura operativa, organizzata anche in distinti sottogruppi, allo scopo di commettere una pluralità indeterminata di delitti di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all’art 73 D. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Blitz antidroga a Napoli: colpo al traffico di stupefacenti nel “Cavone”, 12 arresti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Blitz anticamorra a Napoli: 9 misure cautelari contro il clan Contini Sullo stesso argomento Nola, blitz antidroga contro il clan Russo: 23 arresti per traffico di stupefacenti e armiOperazione della Polizia di Stato su disposizione della DDA di Napoli: sgominata un’organizzazione attiva nel Nolano con ramificazioni in Italia e... Napoli, blitz antidroga: 14 arresti nel clan Di LauroBlitz dei Carabinieri a Napoli: smantellato gruppo legato al clan Di Lauro Per delega del Procuratore della Repubblica Distrettuale di Napoli, si... #Scampia - Blitz antidroga dei Carabinieri della stazione Napoli Marianella ai Sette Palazzi: arrestati tre giovani pusher, tra cui due minorenni. #Scampia #Napoli #Carabinieri #Cronaca #Droga #Spaccio #Blitz #Campania #BabyGang #NanoTV nanotv.it/20 x.com Napoli, Scampia: blitz delle forze dell’ordine, arresti, coinvolti anche due minorenni.Napoli, sabato 9 maggio 2026 – I Carabinieri della stazione Napoli Marianella hanno condotto un blitz antidroga nel quartiere Scampia, precisamente all’interno del lotto H, noto per le sue problematic ... napolipiu.com Pusher minorenni a Napoli, blitz dei carabinieri a Scampia e alla SanitàNapoli, quartiere Scampia. I carabinieri della stazione Napoli Marianella irrompono nel lotto H, l'agglomerato di case di edilizia popolare denominato Sette palazzi. Il blitz antidroga dura pochi mi ... ansa.it