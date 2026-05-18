Blitz antidroga a Napoli | colpo al traffico di stupefacenti nel Cavone 12 arresti

Da anteprima24.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte scorsa, le forze dell’ordine hanno eseguito un’operazione nel quartiere noto come “Cavone” a Napoli, portando all’arresto di 12 persone coinvolte nel traffico di stupefacenti. L’intervento è stato avviato su delega della Procura della Repubblica e si è protratto per diverse ore, durante le quali sono stati effettuati perquisizioni e sequestri di droga. L’azione si inserisce in un’ampia campagna contro lo spaccio nel territorio cittadino.

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Tempo di lettura: 3 minuti Nella decorsa notte, su delega della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, Direzione Distrettuale Antimafia, la Polizia di Stato e i Carabinieri hanno eseguito più ordinanze di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di 12 indagati, ritenuti responsabili del delitto di associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, reato previsto e punito dall’art 74 D.P.R. 30990, essendosi tra loro associati, in numero superiore a dieci e con disponibilità di armi, costituendo una stabile struttura operativa, organizzata anche in distinti sottogruppi, allo scopo di commettere una pluralità indeterminata di delitti di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all’art 73 D. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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