Le parole di Antonio Conte dopo Pisa-Napoli sul suo futuro
Dopo la partita tra Pisa e Napoli, l’allenatore ha commentato il suo futuro, senza entrare in dettagli specifici. Nel frattempo, il Napoli ha ufficialmente ottenuto la qualificazione alla prossima Champions League, assicurandosi matematicamente il posto nel torneo internazionale. La squadra ora si concentra anche sulla possibilità di conquistare il secondo posto in classifica, che potrebbe portare benefici aggiuntivi in vista delle ultime giornate di campionato. Le dichiarazioni e i risultati hanno attirato l’attenzione degli addetti ai lavori.
Il Napoli conquista aritmeticamente la qualificazione alla prossima Champions League e ora vede da vicino anche il secondo posto. Dopo lo 0-3 sul campo del Pisa, Antonio Conte guarda all'ultima partita di campionato contro l'Udinese, ma soprattutto al futuro. Il tecnico azzurro non scioglie i. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Napoli-Qarabag, le parole di Antonio Conte in conferenza stampa
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Sono parole di addio quelle di Antonio Conte dopo la conquista della qualificazione in Champions League col Napoli? Come le leggete? - Facebook facebook
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