Le parole di Antonio Conte dopo Pisa-Napoli sul suo futuro

Dopo la partita tra Pisa e Napoli, l’allenatore ha commentato il suo futuro, senza entrare in dettagli specifici. Nel frattempo, il Napoli ha ufficialmente ottenuto la qualificazione alla prossima Champions League, assicurandosi matematicamente il posto nel torneo internazionale. La squadra ora si concentra anche sulla possibilità di conquistare il secondo posto in classifica, che potrebbe portare benefici aggiuntivi in vista delle ultime giornate di campionato. Le dichiarazioni e i risultati hanno attirato l’attenzione degli addetti ai lavori.

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