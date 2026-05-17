Oggi il Napoli ha ottenuto una vittoria importante sul campo di Pisa, con un risultato di 3-0 che ha garantito la qualificazione matematica alla prossima Champions League. Nel frattempo, l’allenatore ha comunicato di aver avuto un incontro con il presidente della società, senza fornire dettagli specifici sui contenuti della conversazione. La partita ha visto il Napoli dominare, assicurandosi il successo e il passaggio diretto alla competizione europea.

Il Napoli oggi ha ottenuto una vittoria enorme: KO tecnico a Pisa con 3 reti messe a segno, che significano aritmetica qualificazione alla prossima edizione di Champions League. Ora, però, c’è da pianificare il futuro: è atteso il meeting tra il presidente De Laurentiis e mister Antonio Conte, che ha parlato nel post-partita. Le parole di Conte. Antonio Conte e i suoi possono esultare dopo la grande vittoria di oggi all’ Arena Garibaldi di Pisa: il Napoli è qualificato aritmeticamente alla prossima Champions League e ha la sicurezza di rimanere fra i grandi. Ora, però, è tempo di pianificare il futuro, con il tanto atteso incontro tra il presidente e mister Antonio Conte, che è appena intervenuto ai microfoni di DAZN. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Pisa-Napoli, Conte e l’annuncio sul futuro: “C’è stato l’incontro con ADL”, ecco cos’è successo

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