In casa nasconde una pistola pronta a sparare | arrestato dopo un blitz

Un giovane del 1999 è stato arrestato dai carabinieri durante un blitz in casa sua, dove è stata trovata una pistola clandestina pronta all’uso. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato portato in caserma e accusato di detenzione di arma da fuoco senza autorizzazione. L’operazione si è svolta senza incidenti. Gli investigatori hanno sequestrato l’arma e avviato le verifiche del caso.

I carabinieri hanno arrestato per detenzione di arma da fuoco clandestina un classe ’99, già noto alle forze dell’ordine.I militari hanno perquisito l’abitazione dell’uomo nei Quartieri Spagnoli e lì hanno rinvenuto e sequestrato una pistola beretta modello 98 Fs con matricola abrasa e 15.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate In sella a uno scooter con addosso una pistola pronta a sparare: arrestatiControlli massicci ad Arzano per i carabinieri della locale Tenenza e della compagnia di Casoria. Arzano, pistola clandestina in casa: blitz dei carabinieri dopo gli omicidi, arrestato 49enneControlli straordinari dei carabinieri nell’area a nord di Napoli dopo i recenti omicidi avvenuti tra Marano e Arzano. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Fermato al parco Querini per dei controlli, in casa nasconde hashish, ecstasy e allucinogeni: arrestato; Ex poliziotta a Muggia nasconde il cadavere della madre Lucia Ventura in casa, non volevo separarmi; Vita in diretta 2025/26 - Nasconde per tre anni il cadavere della madre in casa - 14/04/2026 - Video; Non si ferma all'alt, fugge e si nasconde in casa della sorella: arrestato ventenne ubriaco. In casa nasconde una pistola pronta a sparare: arrestato dopo un blitzI carabinieri hanno arrestato per detenzione di arma da fuoco clandestina un classe ’99, già noto alle forze dell’ordine. I militari hanno perquisito l’abitazione dell’uomo nei Quartieri Spagnoli e lì ... napolitoday.it Ex poliziotta a Muggia nasconde il cadavere della madre Lucia Ventura in casa, non volevo separarmiL'ex poliziotta indagata a Muggia per aver nascosto il cadavere della madre Lucia Ventura in casa ha riferito che non voleva separarsi dalla mamma. virgilio.it Ragno violino: dove si nasconde in casa e come intervenire subito - facebook.com facebook