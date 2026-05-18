Mutui la guerra dei tassi Il fisso continua a salire Case green la rata è leggera

A maggio 2026, il panorama dei mutui mostra un aumento dei tassi fissi, mentre le banche adottano un atteggiamento più cauto di fronte alle incertezze causate dall’inflazione. Chi desidera comprare una casa o rinegoziare il finanziamento si trova in un momento di cambiamenti nel settore, con le banche che regolano le condizioni di accesso ai prestiti. Le nuove dinamiche influenzano direttamente le scelte dei consumatori e il mercato immobiliare.

Mutui tra tassi in movimento, banche più prudenti e nuove incertezze legate all’inflazione. È questo il quadro che emerge a maggio 2026 per chi sta pensando di acquistare casa o rinegoziare il proprio finanziamento. A fotografare la situazione è Silvano Bartolini, esperto credito di Codacons Toscana, che segnala una nuova stretta del credito da parte degli istituti bancari ed una fase di grande attenzione per le famiglie alle prese con la scelta tra tasso fisso e variabile. Negli ultimi mesi lo scenario è cambiato sensibilmente. Prendendo come riferimento un mutuo medio da 140mila euro della durata di vent’anni, a maggio 2025 un finanziamento a tasso fisso presentava una rata mensile di circa 783 euro con Taeg al 3,10%. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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