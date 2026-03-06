Nonostante l’escalation della guerra in Iran e le tensioni sui mercati energetici, i tassi sui mutui non sono aumentati. Gli esperti spiegano che i tassi di interesse rimangono stabili, ma non indicano come potrebbero evolversi in futuro. La situazione attuale mantiene i costi dei finanziamenti immobiliari invariati, anche se gli scenari potrebbero cambiare a seconda di ulteriori sviluppi.

L’escalation della guerra in Iran e le tensioni sui mercati energetici hanno riacceso il timore di possibili rincari per i finanziamenti destinati all’acquisto della casa. Al momento, però, il mercato dei mutui non mostra segnali di cambiamenti immediati. I tassi applicati dalle banche restano sostanzialmente stabili e le offerte disponibili continuano a muoversi su livelli simili a quelli delle ultime settimane. Secondo gli operatori del settore, l’incertezza geopolitica non ha ancora prodotto effetti concreti sul costo del denaro. Il motivo è legato soprattutto al fatto che i principali indicatori finanziari utilizzati per determinare i tassi dei mutui non hanno registrato variazioni significative. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Mutui, perché la guerra in Iran non ha fatto salire i tassi e come potrebbero cambiare

Mutui per la casa, brutte notizie per chi deve comprare ora: i tassi tornano a salire. L’ipotesi sui prossimi mesiA dicembre 2025 il tasso medio sulle nuove operazioni per l’acquisto di abitazioni si è attestato al 3,37%, in rialzo rispetto al 3,30% di novembre e...

Perché non siamo mai stati così vicini a una nuova guerra: questa volta gli Usa potrebbero attaccare l’IranNon siamo mai stati così vicini a un possibile attacco degli Stati Uniti contro Teheran come in questi giorni: se l'Iran non presenta un piano...

WARNING: Banks Are Screaming Buy the Dip (The Trap Is Already Set)

Contenuti utili per approfondire Mutui perché la guerra in Iran non ha....

Temi più discussi: Iran, perché la guerra fa volare i prezzi di bollette, benzina, spesa e mutui; Bce, la guerra in Iran rischia di riaccendere l'inflazione in Europa: crescita Ue e tassi sotto pressione; Crisi in Medio Oriente, il conto per le famiglie: rincari su spesa, energia e mutui; Guerra in Iran, fino a +166€ in bolletta: cosa sta succedendo e come difendersi dai rincari luce e gas.

Crisi in Medio Oriente: rischio rincari su bollette, carburante e mutuiLa guerra in Iran e la crisi in Medio Oriente potrebbe avere delle conseguenze anche sui mutui. In caso infatti di una risalita dell’inflazione, la Banca Centrale Europea, come già accaduto in passato ... notizie.it

Bollette, benzina, mutui e spesa in aumento: gli effetti della guerra in IranLa guerra in Iran non è solo una crisi geopolitica lontana. Sta già incidendo sul costo della vita in Italia. Benzina più cara, bollette in aumento, carrello della spesa più pesante e mutui sotto pres ... livesicilia.it

Carburanti, bollette, alimentari e mutui: possibili effetti a cascata dalla guerra in Iran. - facebook.com facebook