Comprare casa ora o aspettare? Mutui in Toscana tassi stabili nonostante la guerra

In Toscana, i tassi dei mutui rimangono invariati, anche se nel frattempo si registrano tensioni internazionali legate alla guerra in Medio Oriente e incertezza sui mercati energetici. Nonostante le tensioni globali, i costi dei finanziamenti per l’acquisto immobiliare non hanno subito variazioni significative. La situazione attuale porta a chiedersi se sia meglio comprare ora o aspettare, data la stabilità dei tassi.

Firenze, 19 marzo 2026 – I tassi dei mutui in Toscana, almeno per ora, restano stabili. Nonostante le tensioni internazionali legate alla guerra in Medio Oriente e l’incertezza sui mercati energetici, il costo del denaro per chi vuole comprare casa non ha subito scossoni immediati. Secondo gli ultimi dati disponibili e le rilevazioni degli operatori del settore, il tasso fisso si attesta attorno al 3,4-3,5%, mentre il variabile resta più conveniente, con una media intorno al 2,6%. Una situazione di sostanziale stabilità, dunque, anche se il clima resta incerto. A confermare la fase di stabilità è Silvano Bartolini, esperto credito di Codacons Toscana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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