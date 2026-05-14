Musica arti contemporanee e tecnologia per la nuova edizione di Convergenze
La quinta edizione di Convergenze si svolge come spin off di Sexto 'Nplugged, integrando musica dal vivo, arti visive, ricerca sonora e tecnologia. L'evento si propone di offrire un’esperienza immersiva che coinvolge il pubblico nel rapporto tra natura, innovazione e partecipazione culturale. La manifestazione combina elementi di sostenibilità e scoperta del territorio, creando un esempio di come diverse forme artistiche possano dialogare in un contesto di innovazione e contaminazione tra discipline.
Giunta alla quinta edizione, Convergenze è lo spin off di Sexto 'Nplugged che fonde live music, arti visive, ricerca sonora, sostenibilità e scoperta del territorio in un’esperienza immersiva capace di mettere in relazione natura, innovazione e partecipazione culturale.Dopo il successo delle. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
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