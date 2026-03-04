Al MArTA l’8 marzo tra musica e archeologia | omaggio alle donne dell’antichità e del presente

Il Museo Archeologico Nazionale di Taranto (MArTA) organizza un evento l’8 marzo dedicato alla Giornata Internazionale della Donna, che combina musica e archeologia. L’iniziativa rende omaggio alle donne dell’antichità e del presente, coinvolgendo visitatori e appassionati in un appuntamento che mescola elementi artistici e storici in un contesto culturale. La giornata si svolge presso il museo e si focalizza sulla celebrazione femminile attraverso diverse forme espressive.

Il Museo Archeologico Nazionale di Taranto (MArTA) celebra la Giornata Internazionale della Donna con un appuntamento che unisce arte, musica e memoria storica. Domenica 8 marzo il museo ospiterà il terzo evento della stagione dei Concerti del MArTA, realizzata insieme all'Orchestra della Magna Grecia. A introdurre l'iniziativa è la direttrice del museo, Stella Falzone, che sottolinea il significato simbolico della giornata: un'occasione per raccontare l'universo femminile attraverso i reperti custoditi nel museo e per esprimere vicinanza alle donne che oggi affrontano guerre, violenze e migrazioni.