Musica a pezzi | Piervito Grisù festeggia 30 anni di carriera con un' antologia
"Scio' scio' ciucciuve', jatevenne, scio’, scio’". Sono le parole che animano il ritornello di "Scio’ scio’", il nuovo singolo di Piervito Grisù, il cui videoclip, diretto e montato da Joseph Principe con le coreografie della ballerina e performer Raffaella Coppola, è pubblicato in anteprima. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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