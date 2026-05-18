Musica a pezzi | Piervito Grisù festeggia 30 anni di carriera con un' antologia

Da salernotoday.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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"Scio' scio' ciucciuve', jatevenne, scio’, scio’". Sono le parole che animano il ritornello di "Scio’ scio’", il nuovo singolo di Piervito Grisù, il cui videoclip, diretto e montato da Joseph Principe con le coreografie della ballerina e performer Raffaella Coppola, è pubblicato in anteprima. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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