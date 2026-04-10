Mario Biondi festeggia 20 anni di carriera con un tour nei teatri | a Palermo concerto al Golden
Quest’anno Mario Biondi celebra vent’anni di attività musicale con un tour nei teatri italiani, tra cui un concerto al Golden di Palermo. La sua carriera è iniziata con il successo del singolo “This is What You Are” inserito nell’album “Handful of Soul”. La voce soul-jazz italiana più nota e riconoscibile ha mantenuto una presenza costante nel panorama musicale internazionale nel corso degli anni.
Quest’anno Mario Biondi, la voce italiana più calda e riconoscibile del soul-jazz, festeggia un traguardo straordinario: 20 anni di una carriera internazionale cominciata con l’esplosione del singolo “This is What You Are”, contenuto in “Handful of Soul”.Da maggio l'artista sarà in tour nei. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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Francesco Renga ritorna live con un nuovo tour nei teatri al via il prossimo autunnoI biglietti saranno disponibili in prevendita a partire dalle ore 12:00 di mercoledì 4 febbraio.
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