Mario Biondi festeggia 20 anni di carriera con un tour nei teatri | a Palermo concerto al Golden

Quest’anno Mario Biondi celebra vent’anni di attività musicale con un tour nei teatri italiani, tra cui un concerto al Golden di Palermo. La sua carriera è iniziata con il successo del singolo “This is What You Are” inserito nell’album “Handful of Soul”. La voce soul-jazz italiana più nota e riconoscibile ha mantenuto una presenza costante nel panorama musicale internazionale nel corso degli anni.