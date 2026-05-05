Mezzano festeggia i 30 anni di Percorsi | musica e spettacolo all’arena del giardino Ravera
Mezzano ha celebrato il trentennale di Percorsi con una serata all’aperto, all’arena del giardino Ravera, dedicata alla musica e allo spettacolo. L’evento ha visto la partecipazione di pubblico e artisti, offrendo un momento di aggregazione e divertimento. La manifestazione ha avuto come protagonista il festeggiamento di un anniversario significativo per l’associazione, con spettacoli e musica che hanno animato la serata.
Una serata all’insegna della musica, dello spettacolo e della partecipazione per festeggiare un traguardo importante. Venerdì 15 maggio, alle 20.30, l’Arena del Giardino Camilla Ravera di Ravenna ospiterà “La Grande Festa dei 30 anni”, evento aperto al pubblico organizzato per celebrare i.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Notizie correlate
Suor Alvina, la guardiana del Giardino biblico di Partina, festeggia i 50 anni di vita religiosaArezzo, 27 aprile 2026 – Suor Alvina, la guardiana del Giardino biblico di Partina, festeggia i 50 anni di vita religiosa e rinnova i suoi voti.
L'Arena Sadurano riapre i battenti e festeggia la Liberazione tra giochi di una volta e musica etno-folkMemoria, condivisione e il profumo di una Romagna che sa ancora ritrovarsi nelle piccole cose.