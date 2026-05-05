Mezzano festeggia i 30 anni di Percorsi | musica e spettacolo all’arena del giardino Ravera

Mezzano ha celebrato il trentennale di Percorsi con una serata all’aperto, all’arena del giardino Ravera, dedicata alla musica e allo spettacolo. L’evento ha visto la partecipazione di pubblico e artisti, offrendo un momento di aggregazione e divertimento. La manifestazione ha avuto come protagonista il festeggiamento di un anniversario significativo per l’associazione, con spettacoli e musica che hanno animato la serata.