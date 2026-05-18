Museo di Sansepolcro La sublime bellezza di Piero della Francesca

Nel centro di Sansepolcro si trova il Museo Civico, che ospita il Polittico della Madonna della Misericordia realizzato da Piero della Francesca. L’opera, datata al XV secolo, è considerata uno dei capolavori più importanti del Rinascimento italiano. Il museo conserva anche altre opere e documenti storici legati alla città e alla regione. La struttura si sviluppa in edifici storici che permettono di apprezzare anche l’architettura e il contesto in cui sono state create le opere.

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Nel cuore del borgo omonimo, il Museo Civico di Sansepolcro custodisce il Polittico della Madonna della Misericordia di Piero della Francesca, uno dei massimi capolavori del Rinascimento italiano. Commissionata nel 1445 dalla Confraternita della Misericordia, l’opera avrebbe dovuto essere completata in tre anni e senza aiuti esterni; tuttavia, i numerosi impegni dell’artista rallentarono il lavoro, il quale fu portato a compimento solo quindici anni più tardi grazie alla collaborazione del miniaturista Giuliano Amidei. Il grande polittico, originariamente racchiuso in una fastosa cornice gotica oggi perduta, si compone di cinque pannelli principali, una predella e undici tavolette. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Museo di Sansepolcro. La sublime bellezza di Piero della Francesca ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Sansepolcro: il capolavoro di Piero della Francesca al centro di un film? Domande chiave Come cambierà la fruizione della Resurrezione grazie alla scansione digitale? Chi coordina il dialogo tra tecnologia avanzata e... Al Museo Civico la scansione dal vivo della “Resurrezione” di Piero della FrancescaArezzo, 4 maggio 2026 – Sansepolcro protagonista dell’innovazione: al Museo Civico la scansione dal vivo della “Resurrezione” di Piero della... Our team is in the final stages of preparation for our upcoming scanning project at the Museo Civico Sansepolcro. We look forward to documenting Piero della Francesca’s The Resurrection using our forensic-grade imaging technology. ariustechnology.com/ x.com Borgonzoni visita la città di PieroNella giornata di lunedì, la Valtiberina ha avuto l’onore di accogliere a Sansepolcro il sottosegretario alla cultura Lucia Borgonzoni, ... lanazione.it Marky Ramone tra i tesori rinascimentali: tappa speciale al Museo Civico di SansepolcroArezzo, 19 novembre 2025 – Marky Ramone tra i tesori rinascimentali: tappa speciale al Museo Civico di Sansepolcro. Il celebre batterista dei Ramones, Marky Ramone, ha fatto tappa a Sansepolcro ... lanazione.it