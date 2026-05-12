Sansepolcro | il capolavoro di Piero della Francesca al centro di un film
A Sansepolcro, il celebre capolavoro di Piero della Francesca, diventa protagonista di un nuovo film. La pellicola si concentra sulla possibilità di modificare la visualizzazione dell’opera attraverso la scansione digitale. Quali effetti avrà questa innovazione sulla fruizione dell’affresco? Sono stati coinvolti esperti di tecnologia e rappresentanti di istituzioni internazionali per coordinare il progetto.
? Domande chiave Come cambierà la fruizione della Resurrezione grazie alla scansione digitale?. Chi coordina il dialogo tra tecnologia avanzata e istituzioni internazionali?. Come si intrecciano le riprese cinematografiche con i vicoli di Sansepolcro?. Perché questa innovazione tecnologica può proteggere l'identità del territorio?.? In Breve Produzione BauBaufilm guidata da Laura Tirassa e dal regista Andrea Castoldi. Coordinamento tecnologico di Marco Antonio Soriano per Arius Technology Europa Italia Srl. Scansioni ad altissima risoluzione tra le sale del Museo Civico e centro storico. Dialogo tra conservazione digitale e istituzioni come Ministero e UNESCO.🔗 Leggi su Ameve.eu
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Piero della Francesca (Borgo Sansepolcro, 1416/1417 – 1492) - Madonna and Child with Saints, Angels and Federico da Montefeltro (San Bernardino Altarpiece), detail, 1472-1474, Pinacoteca di Brera, Milano #antoniolavecchiasartfulvision facebook
Our team is in the final stages of preparation for our upcoming scanning project at the Museo Civico Sansepolcro. We look forward to documenting Piero della Francesca’s The Resurrection using our forensic-grade imaging technology. ariustechnology.com/ x.com
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