Sansepolcro | il capolavoro di Piero della Francesca al centro di un film

A Sansepolcro, il celebre capolavoro di Piero della Francesca, diventa protagonista di un nuovo film. La pellicola si concentra sulla possibilità di modificare la visualizzazione dell’opera attraverso la scansione digitale. Quali effetti avrà questa innovazione sulla fruizione dell’affresco? Sono stati coinvolti esperti di tecnologia e rappresentanti di istituzioni internazionali per coordinare il progetto.

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? Domande chiave Come cambierà la fruizione della Resurrezione grazie alla scansione digitale?. Chi coordina il dialogo tra tecnologia avanzata e istituzioni internazionali?. Come si intrecciano le riprese cinematografiche con i vicoli di Sansepolcro?. Perché questa innovazione tecnologica può proteggere l'identità del territorio?.? In Breve Produzione BauBaufilm guidata da Laura Tirassa e dal regista Andrea Castoldi. Coordinamento tecnologico di Marco Antonio Soriano per Arius Technology Europa Italia Srl. Scansioni ad altissima risoluzione tra le sale del Museo Civico e centro storico. Dialogo tra conservazione digitale e istituzioni come Ministero e UNESCO.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sansepolcro: il capolavoro di Piero della Francesca al centro di un film ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Piero della Francesca: la tecnologia canadese scansiona il capolavoro? Cosa scoprirai Come può la tecnologia canadese rivelare dettagli invisibili all'occhio umano? Chi sono gli esperti di Vancouver arrivati a... "Resurrezione" di Piero della Francesca, concluse le giornate di scansione del capolavoroSi sono concluse, al Museo Civico di Sansepolcro, le intense giornate di lavoro dedicate alla scansione ad altissima risoluzione della “Resurrezione”... Argomenti più discussi: Resurrezione di Piero della Francesca, concluse le giornate di scansione del capolavoro; La resurrezione di Piero. Documentario sulla digitalizzazione del capolavoro; Scanner 3 D sull’opera simbolo. La Resurrezione e i dettagli invisibili: così si conserva il capolavoro di Piero; Per la Resurrezione di Piero della Francesca scansione a 3D e docufilm. Ecco cosa succede. Our team is in the final stages of preparation for our upcoming scanning project at the Museo Civico Sansepolcro. We look forward to documenting Piero della Francesca’s The Resurrection using our forensic-grade imaging technology. ariustechnology.com/ x.com Per la Resurrezione di Piero della Francesca scansione a 3D e docufilm. Ecco cosa succedeUn mese di maggio iniziato a Sansepolcro ( Arezzo) con tutti i riflettori puntati sulla Resurrezione di Piero della Francesca: opera custodita nelle sale del Museo Civico. In questi giorni, infatti, è ... corrierediarezzo.it