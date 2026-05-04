Al Museo Civico la scansione dal vivo della Resurrezione di Piero della Francesca

Da lanazione.it 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Arezzo, 4 maggio 2026 –  Sansepolcro protagonista dell’innovazione: al Museo Civico la scansione dal vivo della “Resurrezione” di Piero della Francesca. Sansepolcro si conferma ancora una volta al centro del dialogo tra arte e innovazione. In questi giorni, presso il Museo Civico, è in corso un evento di grande rilievo internazionale: la scansione ad altissima risoluzione dell’affresco “La Resurrezione” di Piero della Francesca, una delle opere più iconiche del Rinascimento. L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra il Comune di Sansepolcro e la società internazionale Arius Technology, leader nella digitalizzazione di opere d’arte, e rappresenta un importante passo avanti nel campo della conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale.🔗 Leggi su Lanazione.it

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