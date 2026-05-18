Musei aperti la sera per un euro | la nuova sfida dell’accessibilità

In diverse città italiane, alcuni musei saranno aperti la sera con un biglietto simbolico di un euro, offrendo così un’opportunità di visita più accessibile. La decisione arriva in un momento in cui si valutano i cambiamenti nei percorsi espositivi, in vista della conclusione dei fondi provenienti dal Pnrr. Contestualmente, gli operatori museali stanno partecipando a un nuovo programma chiamato PERSONEper, che mira ad acquisire competenze specifiche per migliorare l’accoglienza e la gestione delle esposizioni.

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?? Punti chiave Come cambieranno i percorsi espositivi dopo la fine dei fondi Pnrr? Quali nuove competenze acquisiranno gli operatori con il programma PERSONEper? Come influirà il modello romano sulla gestione dei musei di Mantova? Perché l'accessibilità è diventata un elemento centrale della nuova strategia ministeriale??? In Breve Notte Europea dei Musei prevista per il 23 maggio 2026. Oltre 1.100 progetti finanziati tramite fondi Pnrr con scadenza 30 giugno. Programma PERSONEper sviluppat . 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Musei aperti la sera per un euro: la nuova sfida dell’accessibilità ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video The Case of the Black Twenty-Two by Brian Flynn | Classic Detective Mystery Audiobook Sullo stesso argomento Milano si accende: musei aperti la sera per la Notte Europea? Punti chiave Quali musei milanesi offriranno l'ingresso a un euro sabato sera? Come evitare il tutto esaurito nei principali poli culturali? Quale... Castello Svevo, l'architetto Anita Guarnieri nuova direttrice: “Musei luoghi aperti e inclusivi”È l’architetto Anita Guarnieri la nuova direttrice del Castello Svevo di Bari - Direzione regionale Musei nazionali Puglia. Notte Europea dei Musei 2026 a Milano: musei aperti la sera e ingressi a 1 euroNotte dei Musei 2026 a Milano: musei aperti la sera, mostre, visite guidate ed eventi con biglietti da 1 euro. trend-online.com Musei aperti di sera e viaggi nei borghi, Pesaro celebra il Grand Tour Musei ift.tt/To4xH2L x.com Maggio Museale 2026: 17 musei aperti e gratuiti per la Notte Europea dei MuseiSabato 23 maggio 2026, nell’ambito della Notte Europea dei Musei 2026, torna Maggio Museale, l’evento promosso dal Polo Museale – Sapienza Cultura (PMSC). Giunta alla sua nona edizione, questa ricorre ... 2duerighe.com