Castello Svevo l' architetto Anita Guarnieri nuova direttrice | Musei luoghi aperti e inclusivi

L'architetto Anita Guarnieri è stata nominata nuova direttrice del Castello Svevo di Bari, che fa parte della Direzione regionale dei Musei nazionali in Puglia. La sua nomina è stata annunciata recentemente e si inserisce nel quadro delle attività di gestione e valorizzazione del complesso storico. Guarnieri si occuperà di coordinare le iniziative e le strategie di apertura e inclusione del museo.

È l’architetto Anita Guarnieri la nuova direttrice del Castello Svevo di Bari - Direzione regionale Musei nazionali Puglia. L’incarico, della durata di quattro anni, arriva al termine dell’ultima selezione pubblica internazionale indetta dal Ministero della Cultura per la nomina dei direttori dei.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate Pasqua a Bari tra arte e cultura: dal Margherita al castello svevo, mostre e musei da visitareRestano aperti luoghi della cultura e spazi espositivi (anche con ingresso gratuito): dalle dive del cinema ai tesori archeologici della città, ecco... Sanità: Maria Teresa Guarnieri è la nuova direttrice del distretto di ParmaE’ Maria Teresa Guarnieri la nuova direttrice del distretto di Parma, nominata da Anselmo Campagna, commissario straordinario dell’Azienda Usl e... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: STEP-Puglia Imperiale Experience Pass: al Castello Svevo il lancio del progetto; Eventi in Molise di oggi 11 aprile 2026 | Molisenews24; Puglia Imperiale, nasce STEP: piattaforma digitale e mobilità sostenibile per rilanciare il turismo. ANITA GUARNIERI Bari, nuova direttrice al Castello Svevo: Anita Guarnieri alla guida per i prossimi quattro anniBARI – È l’architetto Anita Guarnieri la nuova direttrice del Castello Svevo di Bari, istituto afferente alla Direzione regionale Musei nazionali Puglia. L’incarico, della durata di quattro anni, è st ... statoquotidiano.it Lavori al Castello Svevo. Si potrà salire sulla torrePorto Recanati, il sindaco Michelini illustra i dettagli del progetto di restauro. Ci sono 700mila euro per l’intervento, che si dovrà concludere a fine anno. È previsto per l’inizio settembre l’avvio ... ilrestodelcarlino.it +++BRIGATA SAN MARCO, COMPLETATO IL CORSO "OPPOSED" DEI FUCILIERI DI MARINA, LE FOTO DELLA SUGGESTIVA CERIMONIA DI CONSEGNA DELL'ABILITAZIONE DA PARTE DELL'AMMIRAGLIO MICHELE ORINI NEL CASTELLO SVEVO DI B facebook Presso il Castello Svevo di #Brindisi, dieci Fucilieri di Marina hanno conseguito l’abilitazione “OPPOSED”, il livello più complesso delle operazioni di Visit, Board, Search and Seizure ( #VBSS), e due marescialli hanno ottenuto la qualifica di Assault Force Co x.com