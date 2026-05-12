CP Company sceglie la Valtrebbia per la nuova campagna estiva | shooting tra fiume natura e borghi

Nella giornata di venerdì 6 maggio, la Val Trebbia è stata teatro di uno shooting fotografico e video promosso da un marchio di moda. La produzione ha coinvolto ambientazioni tra il fiume, la natura e alcuni borghi della zona, con riprese effettuate in diverse location lungo la valle. La campagna pubblicitaria mira a promuovere la collezione estiva del brand, con un focus sulle ambientazioni naturali e sulla presenza di modelli nelle aree più caratteristiche della valle.

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