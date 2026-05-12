CP Company sceglie la Valtrebbia per la nuova campagna estiva | shooting tra fiume natura e borghi

Da ilpiacenza.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella giornata di venerdì 6 maggio, la Val Trebbia è stata teatro di uno shooting fotografico e video promosso da un marchio di moda. La produzione ha coinvolto ambientazioni tra il fiume, la natura e alcuni borghi della zona, con riprese effettuate in diverse location lungo la valle. La campagna pubblicitaria mira a promuovere la collezione estiva del brand, con un focus sulle ambientazioni naturali e sulla presenza di modelli nelle aree più caratteristiche della valle.

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La Val Trebbia ancora protagonista davanti alle telecamere. Nella giornata di venerdì 6 maggio, la Val Trebbia ha ospitato uno shooting fotografico e video realizzato da C.P. Company per la nuova campagna pubblicitaria estiva dedicata ai costumi da bagno e alla collezione beachwear. La troupe.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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