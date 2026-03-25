Con l’arrivo della primavera, i ristoratori baresi manifestano preoccupazioni riguardo alla gestione della movida e alla mancanza di regole chiare per il decoro urbano. L’assenza di un quadro normativo definito solleva dubbi sulla possibilità di pianificare le attività e garantire la sicurezza delle attività commerciali durante la stagione. La situazione genera tensioni tra gli esercenti, che chiedono certezze e regolamentazioni precise.

I commercianti attendono con il fiato sospeso le nuove indicazioni provenienti dal Comune. In arrivo una nuova ordinanza per regolare gli orari nelle 'zone calde'? Con l'avvicinarsi della primavera, cresce l’agitazione tra i titolari dei locali della città. Il clima che si respira, a Bari, tra i ristoratori è di forte preoccupazione per la gestione dei flussi della movida e per la mancanza di una regolamentazione definitiva che permetta di programmare la stagione. Il timore collettivo è che la discussione rimanga circoscritta solo ad alcune zone, mentre il fenomeno è ormai capillare. “Il problema è che la movida in questo... 🔗 Leggi su Baritoday.it

© Baritoday.it - Movida e decoro, i ristoratori baresi chiedono certezze: "Senza regole chiare, attività a rischio"

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