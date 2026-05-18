Moutet si abbassa i pantaloni e resta in mutande sul campo di Amburgo | una reazione incomprensibile

Durante una partita ad Amburgo, il tennista francese ha tolto i pantaloni rimanendo in mutande, episodio che ha attirato l’attenzione dei presenti. La scena si è verificata nel corso del match contro un avversario, senza che ci siano state spiegazioni ufficiali o motivazioni chiaramente esposte. L’evento ha suscitato numerose reazioni tra spettatori e commentatori, mentre il giocatore ha mantenuto un atteggiamento di silenzio sulla vicenda.

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