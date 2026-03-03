Si abbassa i pantaloni davanti una scuola elementare di Bagnoli | arrestato 51enne
Un uomo di 51 anni è stato arrestato a Bagnoli dopo aver abbassato i pantaloni davanti a una scuola elementare mentre gli studenti uscivano. L’individuo è stato portato in carcere. La polizia ha eseguito l’arresto e ha confermato il fatto. Non ci sono altre persone coinvolte o ferite nell’incidente.
Un uomo di 51 anni si è abbassato i pantaloni mentre gli alunni delle elementari stavano uscendo da scuola: arrestato e portato in carcere. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Carcere minorile Pratello: detenuto si abbassa i pantaloni e molesta un’agenteLo denuncia Francesco Borrelli, vice segretario regionale del sindacato di polizia penitenziaria Sappe.
Leggi anche: Si masturba in piazza davanti ai passanti, vicino a una scuola: 59enne arrestato a Portici