Si abbassa i pantaloni davanti una scuola elementare di Bagnoli | arrestato 51enne

Un uomo di 51 anni è stato arrestato a Bagnoli dopo aver abbassato i pantaloni davanti a una scuola elementare mentre gli studenti uscivano. L’individuo è stato portato in carcere. La polizia ha eseguito l’arresto e ha confermato il fatto. Non ci sono altre persone coinvolte o ferite nell’incidente.