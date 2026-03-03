Bagnoli si abbassa i pantaloni davanti agli alunni all’uscita di scuola | arrestato 51enne

A Bagnoli, ieri pomeriggio, un uomo di 51 anni è stato arrestato dai carabinieri mentre si abbassava i pantaloni davanti all’istituto comprensivo Madonna Assunta in via Pozzuoli, durante l’uscita degli studenti. L’uomo è stato fermato sul posto e condotto in caserma. L’episodio ha attirato l’attenzione dei presenti e dei genitori degli alunni.

Un episodio di grave turbamento si è verificato ieri pomeriggio nel quartiere Bagnoli, davanti all'istituto comprensivo Madonna Assunta di via Pozzuoli. Un uomo di 51 anni è stato arrestato dai carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli mentre si abbassava i pantaloni durante l'uscita degli alunni dalla scuola. I militari dell'Arma sono intervenuti tempestivamente sul posto, bloccando l'uomo in flagrante. Il 51enne, già noto alle forze dell'ordine per precedenti specifici, è stato fermato e successivamente trasferito in carcere. Dovrà rispondere del reato di atti osceni in luogo pubblico. 🔗 Leggi su 2anews.it

