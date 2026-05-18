Moutet imbarazzante | perde un punto e si sfoga restando in mutande

Durante l’ATP 500 di Amburgo, il tennista francese ha commesso un errore durante il suo match contro l’avversario spagnolo, che si è concluso con una sconfitta in due set. Dopo aver perso un punto, Moutet si è lasciato andare a una reazione plateale, calandosi i pantaloni davanti agli spettatori e ai telecronisti. L’incidente ha attirato l’attenzione generale, mentre il match proseguiva senza ulteriori episodi particolari.

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