Moutet imbarazzante | perde un punto e si sfoga restando in mutande

Da gazzetta.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante l’ATP 500 di Amburgo, il tennista francese ha commesso un errore durante il suo match contro l’avversario spagnolo, che si è concluso con una sconfitta in due set. Dopo aver perso un punto, Moutet si è lasciato andare a una reazione plateale, calandosi i pantaloni davanti agli spettatori e ai telecronisti. L’incidente ha attirato l’attenzione generale, mentre il match proseguiva senza ulteriori episodi particolari.

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Incredibile nell'ATP 500 di Amburgo: Corentin Moutet (poi sconfitto 6-4 6-4) commette un errore contro Alejandro Davidovich Fokina e reagisce calandosi i pantaloni davanti a tutti. Guarda il video. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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