Arezzo perde i negozi | ormai in centro trovi più maccheroni al sugo d’ocio che mutande

A Arezzo, molte attività commerciali nel centro storico hanno chiuso le porte negli ultimi mesi, lasciando spazio a esercizi di ristorazione e locali di ristorazione. Le vetrine vuote sono aumentate, mentre si sono moltiplicati i ristoranti con menu di piatti tipici e specialità locali. La diminuzione di negozi di abbigliamento e di altri negozi tradizionali è evidente, sostituita da attività legate alla ristorazione e al turismo. La situazione riflette un cambiamento nel tessuto commerciale della città.

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