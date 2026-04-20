L'allenatore portoghese ha recentemente ottenuto una vittoria in trasferta contro lo Sporting Lisbona con il suo club. Da quando è alla guida della squadra, non ha mai subito una sconfitta in campionato. Attualmente occupa la seconda posizione in classifica, con un punto di vantaggio sullo Sporting, che deve ancora disputare una partita. Circolano voci riguardo un possibile ritorno al Real Madrid, club con cui ha avuto un ruolo chiave.

Josè Mourinho ha vinto col Benfica il match contro lo Sporting Lisbona in trasferta; da quando siede sulla panchina del club, non ha mai perso in campionato: ora è secondo a +1 proprio sullo Sporting, che però ha una partita in meno. I rumors danno lo Special One tra i candidati per la panchina del Real Madrid la prossima stagione, anche per la stima che nutre nei suoi confronti il presidente Florentino Perez. Mourinho al Real Madrid, il ritorno in estate?. Il portale spagnolo Fichajes riporta le parole di Mourinho di qualche giorno fa sul suo futuro nel club portoghese: “ Non posso garantire cosa succederà “, aveva dichiarato il tecnico. Il suo contratto scade nel 2027, ma l’allenatore non dà per scontato che possa rimanere fino alla fine della prossima stagione.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Mourinho torna al Real Madrid? Fu lui a riportare la mentalità vincente ai blancos

Así Mourinho DESTROZÓ al Real Madrid (te lo explico)

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