Mourinho sarà il nuovo allenatore del Real Madrid accordo a un passo

Secondo quanto riportato da Sky Sports, il tecnico attualmente in carica si avvicina a firmare un accordo per diventare il nuovo allenatore del club spagnolo. Dopo un periodo di trattative, si prospetta un ritorno alla guida della squadra che aveva già allenato in passato. La notizia circola da fonti vicine al club e si basa su indiscrezioni di stampa, senza conferme ufficiali al momento. La decisione dovrebbe essere ufficializzata nelle prossime ore.

(Adnkronos) – José Mourinho torna al Real Madrid. Come riportato da Sky Sports, l'attuale tecnico del Benfica, che ha appena chiuso il campionato portoghese al terzo posto dietro ai campioni del Porto di Francesco Farioli e allo Sporting, ha trovato l'accordo con il presidente Florentino Perez per tornare sulla panchina dei Blancos. Lo Special One,. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Jose Mourinho favourite to become Real Madrid manager, according to Sky Germany

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