MotoGP promossi e bocciati GP Catalogna 2026 Di Giannantonio da lode per bravura e sangue freddo

Il Gran Premio di Catalogna di MotoGP si è concluso con la vittoria di Fabio Di Giannantonio, che ha superato sul traguardo Fermin Aldeguer e Francesco Bagnaia. La gara è stata caratterizzata da momenti intensi e una corsa molto combattuta, con alcuni piloti che sono stati promossi per le loro performance e altri bocciati per errori o difficoltà incontrate durante la corsa. La competizione ha visto anche alcuni episodi di contatto tra i piloti e variazioni nelle posizioni di testa.

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