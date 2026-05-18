MotoGP promossi e bocciati GP Catalogna 2026 Di Giannantonio da lode per bravura e sangue freddo
Il Gran Premio di Catalogna di MotoGP si è concluso con la vittoria di Fabio Di Giannantonio, che ha superato sul traguardo Fermin Aldeguer e Francesco Bagnaia. La gara è stata caratterizzata da momenti intensi e una corsa molto combattuta, con alcuni piloti che sono stati promossi per le loro performance e altri bocciati per errori o difficoltà incontrate durante la corsa. La competizione ha visto anche alcuni episodi di contatto tra i piloti e variazioni nelle posizioni di testa.
Il caotico Gran Premio di Catalogna di MotoGP si è risolto con la vittoria di Fabio Di Giannantonio davanti a Fermin Aldeguer e Francesco Bagnaia. Ora è bene tirare il fiato, sia perché si viene da due fine settimana consecutivi di gara, sia perché dopo tutto quanto accaduto al Montmelò è doveroso prendersi una pausa. A bocce ferme, si può fare una disamina sui promossi e sui bocciati della gara catalana. PROMOSSI. DI GIANNANTONIO Fabio (Ducati VR46) – Va considerato un pretendente al titolo iridato. Anzi, forse è l’unico cavallo su cui Ducati può veramente puntare almeno in questo momento. Indubbiamente è il ducatista più credibile nella (difficile) rincorsa al Mondiale. 🔗 Leggi su Oasport.it
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