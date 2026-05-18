MotoGP intervento alla clavicola riuscito per Alex Marquez Lo spagnolo dimesso nel pomeriggio

Da oasport.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante il sesto appuntamento del Motomondiale in Catalogna, sono avvenute diverse cadute che hanno coinvolto vari piloti. Uno di loro ha subito un intervento alla clavicola, che si è concluso con successo. Nel pomeriggio, il pilota è stato dimesso dall’ospedale. Le cadute di ieri sono state più leggere di quanto inizialmente si temeva, riducendo così i rischi per i piloti coinvolti. La gara si è svolta senza ulteriori complicazioni di rilievo.

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Le gravi cadute di ieri nel corso del Gran Premio di Catalogna 2026, sesto appuntamento del Motomondiale, hanno fortunatamente causato meno danni del previsto. Lo spaventoso incidente di Alex Marquez poteva significativamente compromettere la saluto dello spagnolo ma i bollettini diramati ieri hanno scongiurato infortuni gravi. Per il centauro del Team Gresini la diagnosi ha sottolineato una frattura marginale della vertebra C7 ed una frattura alla clavicola destra. Proprio la clavicola è stata al centro dell’intervento di oggi portato a termine con successo dall’equipe medica dell’Hospital General de Catalunya. All’iberico è stata inserita una placca con lo scopo di stabilizzare l’osso fratturato. 🔗 Leggi su Oasport.it

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