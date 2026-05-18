MotoGP intervento alla clavicola riuscito per Alex Marquez Lo spagnolo dimesso nel pomeriggio

Durante il sesto appuntamento del Motomondiale in Catalogna, sono avvenute diverse cadute che hanno coinvolto vari piloti. Uno di loro ha subito un intervento alla clavicola, che si è concluso con successo. Nel pomeriggio, il pilota è stato dimesso dall’ospedale. Le cadute di ieri sono state più leggere di quanto inizialmente si temeva, riducendo così i rischi per i piloti coinvolti. La gara si è svolta senza ulteriori complicazioni di rilievo.

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