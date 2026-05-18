MotoGP intervento alla clavicola riuscito per Alex Marquez Lo spagnolo dimesso nel pomeriggio
Durante il sesto appuntamento del Motomondiale in Catalogna, sono avvenute diverse cadute che hanno coinvolto vari piloti. Uno di loro ha subito un intervento alla clavicola, che si è concluso con successo. Nel pomeriggio, il pilota è stato dimesso dall’ospedale. Le cadute di ieri sono state più leggere di quanto inizialmente si temeva, riducendo così i rischi per i piloti coinvolti. La gara si è svolta senza ulteriori complicazioni di rilievo.
Le gravi cadute di ieri nel corso del Gran Premio di Catalogna 2026, sesto appuntamento del Motomondiale, hanno fortunatamente causato meno danni del previsto. Lo spaventoso incidente di Alex Marquez poteva significativamente compromettere la saluto dello spagnolo ma i bollettini diramati ieri hanno scongiurato infortuni gravi. Per il centauro del Team Gresini la diagnosi ha sottolineato una frattura marginale della vertebra C7 ed una frattura alla clavicola destra. Proprio la clavicola è stata al centro dell’intervento di oggi portato a termine con successo dall’equipe medica dell’Hospital General de Catalunya. All’iberico è stata inserita una placca con lo scopo di stabilizzare l’osso fratturato. 🔗 Leggi su Oasport.it
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Alex Marquez ha subito un'intervento chirurgico riuscito alla clavicola e si prevede che lasci l'ospedale oggi. reddit
#MotoGP #CatalanGP Frattura della clavicola destra per Alex Marquez: dovrà sottoporsi ad un intervento per stabilizzare questo infortunio con l'inserimento di una placca. Nell'impatto ha riportato anche una frattura marginale della vertebra C7 che dovrà esser x.com
Alex Marquez ha riportato una frattura marginale alla vertebra C7 e una alla clavicola destra, che sarà stabilizzata con una placca con un'operazione chirurgica nella giornata di oggi. Credits: Daniel Ballarin #MemasGP #MGP #MotoGP #Motomondiale #Catal - Facebook facebook
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