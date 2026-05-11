MotoGP Marquez operato dopo la caduta in Francia | È stato un successo Il campione già in piedi

Dopo una caduta durante la Sprint del Gran Premio di Francia, il pilota spagnolo è stato sottoposto a due interventi chirurgici, uno per la frattura al quinto metatarso del piede destro e un altro per un problema alla spalla. L'operazione, definita come un successo, si è conclusa con il pilota già in piedi, senza ulteriori complicazioni. La sua condizione sarà monitorata nei prossimi giorni.

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Il pilota spagnolo ha subito un doppio intervento chirurgico dopo la caduta nella gara Sprint del GP di Francia: frattura al quinto metatarso del piede destro e problema alla spalla. Sui social arriva la foto sorridente a bordo piscina. Buone notizie dall’ospedale per Marc Marquez. Il pilota spagnolo, costretto a sottoporsi a un doppio intervento chirurgico nelle ore successive alla caduta avvenuta durante la gara Sprint del Gran Premio di Francia di sabato scorso, ha voluto rassicurare personalmente i propri tifosi attraverso un messaggio pubblicato sui social. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface.🔗 Leggi su Sportface.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video MotoGP, GP Usa, Marc Marquez: La caduta è stata colpa mia, ho dolore a schiena e collo Notizie correlate Leggi anche: MotoGp, caduta e frattura a piede per Marquez: sarà operato MotoGp, frattura per Marc Marquez dopo una brutta caduta: salta Gp di Francia e anche CatalognaTegola per Marc Marquez dopo la caduta nell’ultimo giro della gara sprint a Le Mans. Argomenti più discussi: Marc Marquez operato a spalla e piede: intervento riuscito; Infortunio choc Marquez in Gp Francia, Marc si opera. Quando torna in MotoGp; MotoGP, Marc Marquez operato dopo la caduta nella Sprint Race in Francia. Tardozzi: Tutto bene; MotoGp, Marquez si frattura un piede per una brutta caduta: operazione a Madrid. Marc Marquez oggi operato a Madrid: le news dopo l'infortunio #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP #FrenchGP x.com MotoGP, Marquez operato dopo la caduta in Francia: È stato un successo. Il campione già in piediIl pilota spagnolo ha subito un doppio intervento chirurgico dopo la caduta nella gara Sprint del GP di Francia: frattura al quinto metatarso del piede destro e ... sportface.it