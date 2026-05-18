Durante la gara del GP della Catalogna di MotoGP, il pilota francese Johann Zarco è stato coinvolto in una caduta che gli ha provocato lesioni al ginocchio sinistro e al perone. Dopo l’incidente, è stato portato in ospedale per le verifiche e si trova attualmente in osservazione. Zarco lascerà oggi il paese ospitante per tornare nel suo Paese, dove inizierà il percorso di recupero dall’infortunio. La sua condizione sarà monitorata nei prossimi giorni.

Il transalpino Johann Zarco ieri è caduto nel corso della gara del GP della Catalogna di MotoGP: il francese, dopo essere rimasto in osservazione in ospedale, tornerà nel suo Paese nella giornata odierna, in modo da iniziare il recupero dall’infortunio. Gli esami a cui il pilota è stato sottoposto in Spagna, infatti, secondo quanto annunciato dal team Honda-LCR, hanno evidenziato gravi lesioni al ginocchio sinistro ed al perone: “ Ha riportato lesioni ai legamenti crociati anteriore e posteriore, nonché al menisco mediale. Ha inoltre subito una piccola lesione al perone a livello della caviglia “. Zarco, quindi, tornerà in Francia oggi per “... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - MotoGP, lesioni a ginocchio sinistro e perone per Johann Zarco

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