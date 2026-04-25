MotoGP Johann Zarco | Ho cercato la pole fino all’ultimo giro ma la prima fila è un ottimo risultato

Nelle qualifiche del Gran Premio di Spagna, quarto appuntamento del Mondiale di MotoGP 2026, Johann Zarco ha ottenuto il secondo tempo. L’incaricato ha cercato di conquistare la pole position fino all’ultimo giro, ma si è dovuto accontentare della seconda posizione. Zarco ha commentato che la prima fila rappresenta comunque un risultato positivo, anche in condizioni di pista bagnata.

Un sempre eccellente sul bagnato Johann Zarco ha centrato il secondo tempo al termine delle qualifiche del Gran Premio di Spagna, quarto appuntamento del Mondiale di MotoGP 2026. Sul tracciato di Jerez de la Frontera la pioggia ci ha regalato una Q2 veramente emozionante con i due migliori specialisti del bagnato che si sono contesi la prima posizione fino all’ultimo secondo. La pole position è stata fissata da Marc Marquez con il tempo di 1:48.087 con un margine di vantaggio di 140 millesimi proprio su Johann Zarco mentre completa la prima fila Fabio Di Giannantonio a 1.010. Quarto tempo per Marco Bezzecchi a 1.028, quinto per Alex Marquez a 1.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - MotoGP, Johann Zarco: “Ho cercato la pole fino all’ultimo giro ma la prima fila è un ottimo risultato” Notizie correlate F1, Isack Hadjar: “Ho fatto un ottimo ultimo giro, ma non ci aspettavamo di battere Ferrari e McLaren”Comincia come meglio non poteva l’avventura in Red Bull di Isack Hadjar, che si inserisce alle spalle delle due Mercedes e ottiene un insperato terzo... MotoGP, Di Giannantonio in pole nel GP del Brasile: Bezzecchi e Marquez completano la prima filaGrande prestazione di Fabio Di Giannantonio, che conquista la pole position nel Gran Premio del Brasile, secondo appuntamento della stagione MotoGP. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: MotoGP - Johann Zarco continua a studiare la sua Honda: Non abbiamo un solo problema; Tre gare MotoGP e la 8 ore di Suzuka in 4 settimane: l'estate senza soste di Johann Zarco; LIVE MotoGP, GP Spagna 2026 in DIRETTA: Alex Marquez impressiona, bene Bezzecchi, segnali di ripresa da Bagnaia; Johann Zarco spinge i limiti aggiungendo la 8 Ore di Suzuka al suo calendario. MotoGP, Johann Zarco: Ho cercato la pole fino all’ultimo giro ma la prima fila è un ottimo risultatoUn sempre eccellente sul bagnato Johann Zarco ha centrato il secondo tempo al termine delle qualifiche del Gran Premio di Spagna, quarto appuntamento del ... oasport.it MotoGP | Gp Jerez: Marquez, pole bagnata, Zarco e Di Giannantonio in prima filaMotoGP Qualifiche GP Spagna - Marc Marquez si è aggiudicato la pole position del Gran Premio di Spagna classe MotoGP, quarto appuntamento del Motomondiale 2026 in programma a Jerez. Con asfalto bagnat ... motograndprix.motorionline.com #MotoGP #SpanishGP In condizioni di scarsa aderenza Marc Marquez ritorna in pole position. Gran giro interpretando nel migliore dei modi le insidie di Jerez, rispondendo agli assalti di un sempre competitivo in queste condizioni Johann Zarco e Fabio Di Gi x.com [#MotoGP] Dopo essere approdato in MotoGP da campione del mondo in carica della Moto2, Diogo Moreira ha concluso con ottimi risultati le sue prime tre gare, conquistando punti e mantenendosi vicino al compagno di squadra Johann Zarco. - facebook.com facebook