Antonelli nessuno come lui in F1 Può davvero vincere il Mondiale

In Formula 1, Antonelli si distingue come un pilota che si sta facendo notare per le sue prestazioni. A soli 19 anni, ha già dimostrato di avere le capacità per puntare al titolo mondiale. La sua giovane età e le vittorie recenti hanno attirato l’attenzione, mentre altri ancora considerano prematuro assegnargli grandi riconoscimenti. La sua crescita nel mondo delle corse continua a essere seguita con interesse dagli appassionati e dagli addetti ai lavori.

Continuate pure a non dargli lo champagne perchè Kimi è troppo giovane. Tanto le sue bollicine sono più dolci di quelle degli altri: a 19 anni nessuno ha avuto i suoi sogni. Non ci sono limiti per Kimi. Gara dopo gara aggiunque qualcosa di nuovo. Diventa difficile restare con i piedi per terra dopo essere diventato il primo nella storia a replicare prima pole e vittoria tre volte di fila. E la terza è arrivata dopo una gara in cui aveva sbagliato ancora la partenza, ma in cui dopo il pit-stop ha dovuto resistere per 27 giri con Norris, il campione del mondo, negli specchietti. Lando ha spinto, ma Kimi dopo l'errore al via non ha più avuto la minima esitazione.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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