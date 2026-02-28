Di Livio sicuro su Spalletti | Deve firmare subito con 2-3 giocatori può vincere lo scudetto La partita con il Galatasaray può dare questo

Angelo Di Livio ha dichiarato che Luciano Spalletti dovrebbe firmare subito il contratto e che con l’aggiunta di due o tre giocatori la sua squadra può puntare allo scudetto. Ha anche commentato la partita di domenica sera tra Juventus e Roma, sottolineando l'importanza di questo confronto per le squadre coinvolte. La discussione riguarda principalmente le strategie e le potenzialità delle due formazioni.

Calciomercato Juve, Pedullà duro: «Solo questi giocatori per me sono da Juventus.». La critica sulla rosa bianconera ma non solo! Senesi Juve: i bianconeri hanno già avanzato la loro proposta, ma sul difensore piombano questi tre top club europei. Ultime Kolo Muani Juve, ritorno di fiamma possibile: in estate i bianconeri torneranno all’assalto a prescindere da Vlahovic! Il piano Montero all’Al Ittifaq, c’è anche l’annuncio ufficiale del club. Tutti i dettagli sulla nuova esperienza dell’ex tecnico della Juve Juventus Next Gen, stangata per Leonardo Cerri: squalifica di tre giornate dopo il rosso contro il Campobasso. Il comunicato della Serie C Juventus Next Gen, doppia tegola per Brambilla in vista del Pontedera: dovrà rinunciare a questi due big per squalifica! Juventus Women, Braghin: «Sarà bello riaccogliere Girelli. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Di Livio sicuro su Spalletti: «Deve firmare subito, con 2-3 giocatori può vincere lo scudetto. La partita con il Galatasaray può dare questo» Di Livio non ha dubbi: «Gasperini sta facendo un miracolo alla Roma. Se la Juve indovina 2/3 giocatori, con Spalletti il prossimo anno può vincere lo Scudetto!»Juventus, per il rinnovo di Spalletti summit dopo la Roma: così può nascere una squadra da Scudetto ma…Pretenderà questi rinforzi! Calciomercato... Scudetto, Braglia è sicuro: “Il Milan deve vincere. Il Como è una squadra che fuori casa può dare fastidio”In occasione di Milan-Como, recupero della 24^ giornata di Serie A, l'ex portiere Simone Braglia ha parlato della sfida dei rossoneri in ottica... Aggiornamenti e notizie su Livio sicuro. Discussioni sull' argomento Sicurezza e sport di qualità, Polizia locale e il progetto Guido bene guido sicuro insieme per le scuole; Di Livio gioca Roma Juve: Non c'è una favorita. Le parole; Suppo sicuro | Vedo Ducati ancora al top; Capello sulla Juve | Ai bianconeri servono giocatori che sappiano fare la differenza Ma c’è questo problema da superare. Leggermente più difficile ma di sicuro non abbastanza per gli intenditori… - facebook.com facebook