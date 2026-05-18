Durante i test della MotoGp sul circuito di Barcellona, Jorge Martin è caduto per la sesta volta in quattro giorni, riportando una brutta caduta nella mattinata. La caduta si è verificata durante una sessione di prove e ha richiesto l’intervento dei soccorritori. Martin è stato trasportato in ospedale per ulteriori controlli, mentre altri piloti hanno subito incidenti simili nei giorni precedenti, portando a un clima di grande preoccupazione tra gli addetti ai lavori.

Brutta caduta per Jorge Martin durante la mattinata di test della MotoGp sul circuito di Barcellona, dove già ieri erano caduti in gara Alex Marquez e Johann Zarco, finiti entrambi in ospedale. Cadute che avevano tra l’altro portato a ben due bandiere rosse nella gara poi vinta da Fabio Di Giannantonio. Come si vede dalle immagini tv e sui social, Martin è stato caricato sull’ambulanza e portato all’ospedale per ulteriori accertamenti. Il pilota spagnolo avrebbe riportato problemi al gomito sinistro, al polso sinistro e alla gamba destra. Nella cornice del GP della Catalogna Martin è finito a terra due volte venerdì e altrettante sabato. KO anche domenica senza colpe (è stato colpito da un altro pilota). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - MotoGp, Barcellona è un incubo: Martin cade nei test per la sesta volta in 4 giorni e finisce in ospedale. Come sta

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