MotoGP Alex Marquez il più veloce in FP1 a Barcellona Cade Martin buon passo per Bezzecchi
Nella prima sessione di prove libere del Gran Premio di Catalogna 2026, sesta tappa del Mondiale MotoGP, Alex Marquez ha registrato il miglior tempo. Durante l'ora di pista, un altro pilota è caduto, mentre un collega ha mostrato un passo promettente. La sessione si è svolta sotto il sole catalano, con vari piloti che hanno cercato di affinare le proprie posizioni in vista delle qualifiche. La pista si è presentata rapidamente, con alcuni piloti che hanno già mostrato segnali di competitività.
Si è appena conclusa con il miglior tempo di Alex Marquez la prima sessione di prove libere del Gran Premio di Catalogna 2026, valevole come sesta tappa stagionale del Mondiale MotoGP. Il padrone di casa catalano ha confermato il suo ottimo feeling con la pista di Barcellona che lo ha visto trionfare un anno fa, dimostrando un buon passo e rivelandosi l’unico capace di scendere sotto l’1:40 nel turno mattutino. Il fratello minore di Marc (assente al Montmelò per infortunio dopo la doppia operazione post-Le Mans) ha fermato il cronometro in 1’39?950 con la sua Ducati GP26 del team Gresini, sfruttando però il vantaggio delle gomme nuove negli ultimi minuti della FP1 per balzare in vetta alla graduatoria con un margine di 349 millesimi sul connazionale spagnolo Jorge Martin. 🔗 Leggi su Oasport.it
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