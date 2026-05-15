MotoGP Alex Marquez il più veloce in FP1 a Barcellona Cade Martin buon passo per Bezzecchi

Nella prima sessione di prove libere del Gran Premio di Catalogna 2026, sesta tappa del Mondiale MotoGP, Alex Marquez ha registrato il miglior tempo. Durante l'ora di pista, un altro pilota è caduto, mentre un collega ha mostrato un passo promettente. La sessione si è svolta sotto il sole catalano, con vari piloti che hanno cercato di affinare le proprie posizioni in vista delle qualifiche. La pista si è presentata rapidamente, con alcuni piloti che hanno già mostrato segnali di competitività.

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