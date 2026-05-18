Jorge Martin e l'incubo senza fine sul circuito di Barcellona | cade anche nei test e finisce in ospedale
Durante i test MotoGP a Barcellona, il pilota di Aprilia è caduto sul circuito, aggiungendo un ulteriore episodio a un fine settimana già complicato in Catalogna. Dopo la caduta, il pilota è stato immediatamente trasportato in ospedale per esami medici. La situazione si inserisce in una serie di eventi sfortunati che hanno coinvolto il pilota nel corso della sua presenza a Barcellona, senza ulteriori dettagli sulle sue condizioni attuali.
Jorge Martin cade anche nei test MotoGP di Barcellona dopo un weekend già durissimo in Catalogna: il pilota Aprilia è stato trasportato in ospedale per ulteriori accertamenti. Le prime verifiche non avrebbero evidenziato fratture, ma si attende il responso completo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Jorge Martin and the hunger to rise again | In Conversation With
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