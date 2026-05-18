Jorge Martin e l'incubo senza fine sul circuito di Barcellona | cade anche nei test e finisce in ospedale

Durante i test MotoGP a Barcellona, il pilota di Aprilia è caduto sul circuito, aggiungendo un ulteriore episodio a un fine settimana già complicato in Catalogna. Dopo la caduta, il pilota è stato immediatamente trasportato in ospedale per esami medici. La situazione si inserisce in una serie di eventi sfortunati che hanno coinvolto il pilota nel corso della sua presenza a Barcellona, senza ulteriori dettagli sulle sue condizioni attuali.

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