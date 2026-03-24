Arrampicata sportiva trionfo dei fratelli pescaresi Salvatore nella Coppa Italia Boulder FOTO

Arrampicata sportiva, trionfo dei fratelli pescaresi Niccolò e Mattia Salvatore della Gollum Climbing Academy.Niccolò vince la gara e la Coppa Italia Boulder, il fratello Mattia si classifica terzo. Impresa dunque tutta pescarese e a forti tinte familiari domenica 22 marzo, nella terza e ultima tappa di Coppa Italia Boulder disputata a Prato, nella palestra Crazy Center. Un risultato di grande prestigio che esalta il lavoro della scuola abruzzese e certifica il valore di un progetto tecnico capace di portare due fratelli sul podio nazionale nella stessa competizione. La grande impresa porta dunque la firma di Niccolò Salvatore, atleta entrato da pochi mesi nel gruppo sportivo dei vigili del fuoco, che grazie alla vittoria nella tappa toscana conquista anche la Coppa Italia Boulder nella classifica assoluta nazionale. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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