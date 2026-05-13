DiMartedì il fango di Gramellini | Ho capito perché si chiamano Fratelli d' Italia

Nella puntata di DiMartedì si è parlato di un commento di Gramellini, che ha fatto riferimento al motivo del nome Fratelli d’Italia. Nel frattempo, si è discusso anche del caso riguardante il ministro Giuli, che ha deciso di licenziare gran parte del suo staff nel corso della settimana. La vicenda ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica e dei media, alimentando confronti e speculazioni.

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Tiene banco il caso del ministro Giuli, che durante la settimana ha licenziato gran parte del suo staff. Se ne parla anche a DiMartedì, il talk di approfondimento di La7, condotto il martedì in prima serata da Giovanni Floris. Tra gli ospiti c’è Massimo Gramellini, secondo cui Fratelli d’Italia è un partito gestito da una cerchia troppo ristretta, rispetto all’elettorato che rappresenta: "Il ministero della Cultura era la loro Bastiglia, ora che l'hanno presa si scannano tra di loro per decidere chi comanda. Questo partito, che andato al potere con il voto di tantissimi italiani, è gestito da un gruppo di persone che appartiene a un mondo molto ristretto.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - DiMartedì, il fango di Gramellini: "Ho capito perché si chiamano Fratelli d'Italia" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Nesta: “Maldini, un esempio: quando l’ho visto ho capito perché il Milan vinceva sempre”Giornata speciale, questo giovedì 19 marzo 2026, per Alessandro Nesta, ex difensore del Milan e oggi allenatore. L'annuncio social di Manlio Messina: "Spiegherò perchè ho lasciato Fratelli d'Italia""Credo dopo tanti mesi sia arrivato il momento di raccontare perché' sono uscito da Fratelli d'Italia. Temi più discussi: Massimo Giannini, il fango su Giorgia Meloni: Ha bisogno di crearsi un nemico | Libero Quotidiano.it; Massimo Giannini, Paglia lo azzera: Io in sedia a rotelle vado avanti a testa alta | Libero Quotidiano.it; Di Martedì, Casalino attacca Meloni: La foto fake? Elemento di vanità | Libero Quotidiano.it. Siamo al delirio: per Giannini se ti violentano l’immagine con l'IA e lo denunci, sei tu la cinica che crea il nemico. Un fango ideologico che trasforma la vittima in carnefice per non ammettere lo schifo. Il doppio pesismo di certi salotti è vomitevole. x.com DiMartedì, si infiamma lo scontro Storace-Padellaro: Autogol continui, Mai parlare...Il referendum come sfondo politico, il caso Rogoredo come detonatore dello scontro e sullo sfondo polemiche istituzionali e mediatiche. È stato serrato il confronto a diMartedì tra il giornalista ... iltempo.it Augias a DiMartedì: Vedo in Trump un fondo di follia difficilmente domabileCorrado Augias è intervenuto a DiMartedì, il programma condotto da Giovanni Floris, per commentare le crescenti tensioni tra Stati Uniti ed Europa legate alle dichiarazioni di Donald Trump sulla ... affaritaliani.it