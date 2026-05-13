DiMartedì il fango di Gramellini | Ho capito perché si chiamano Fratelli d' Italia

Da liberoquotidiano.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella puntata di DiMartedì si è parlato di un commento di Gramellini, che ha fatto riferimento al motivo del nome Fratelli d’Italia. Nel frattempo, si è discusso anche del caso riguardante il ministro Giuli, che ha deciso di licenziare gran parte del suo staff nel corso della settimana. La vicenda ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica e dei media, alimentando confronti e speculazioni.

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Tiene banco il caso del ministro Giuli, che durante la settimana ha licenziato gran parte del suo staff. Se ne parla anche a DiMartedì, il talk di approfondimento di La7, condotto il martedì in prima serata da Giovanni Floris. Tra gli ospiti c’è Massimo Gramellini, secondo cui Fratelli d’Italia è un partito gestito da una cerchia troppo ristretta, rispetto all’elettorato che rappresenta: "Il ministero della Cultura era la loro Bastiglia, ora che l'hanno presa si scannano tra di loro per decidere chi comanda. Questo partito, che andato al potere con il voto di tantissimi italiani, è gestito da un gruppo di persone che appartiene a un mondo molto ristretto.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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