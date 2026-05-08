Paura sul Romito camper finisce fuori strada e rischia di precipitare nella scarpata | due feriti

Un incidente si è verificato sul Romito, dove un camper è uscito di strada finendo pericolosamente vicino a una scarpata. Due persone sono rimaste ferite, ma le loro condizioni non sono gravi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per prestare assistenza e mettere in sicurezza l’area. La dinamica dell’incidente è ancora sotto esame da parte delle autorità competenti.

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