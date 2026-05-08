Paura sul Romito camper finisce fuori strada e rischia di precipitare nella scarpata | due feriti

Da livornotoday.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incidente si è verificato sul Romito, dove un camper è uscito di strada finendo pericolosamente vicino a una scarpata. Due persone sono rimaste ferite, ma le loro condizioni non sono gravi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per prestare assistenza e mettere in sicurezza l’area. La dinamica dell’incidente è ancora sotto esame da parte delle autorità competenti.

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Quella che poteva trasformarsi in una possibile tragedia si è conclusa con un grande spavento e due persone ferite, fortunatamente in maniera non grave. Un camper, infatti, mentre percorreva il Romito, è finito fuori strada per cause ancora in fase di accertamento all’altezza del Rogiolo: dopo.🔗 Leggi su Livornotoday.it

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