Minecraft Dungeons II annunciato per console e PC con un trailer

(Adnkronos) – Xbox Game Studios ha ufficializzato lo sviluppo di Minecraft Dungeons II. Il progetto vede nuovamente la collaborazione tra Mojang Studios e il team di Double Eleven, confermando la volontà di espandere ulteriormente l’universo narrativo nato dal celebre sandbox. Il titolo non sarà limitato all’ecosistema Xbox, ma approderà su un ventaglio completo di piattaforme che include PlayStation 5, Xbox Series, PC e la famiglia Nintendo Switch. La finestra di lancio è stata fissata per un generico 2026, segnando il ritorno della serie a sei anni di distanza dal debutto dell'originale. La struttura narrativa riprende il percorso tracciato dal predecessore, ponendo i giocatori di fronte a una nuova crisi che minaccia l’integrità del mondo di gioco. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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