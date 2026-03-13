Aphelion l’avventura sci-fi di DON’T NOD ha una data | uscita in primavera su console e PC

DON’T NOD ha annunciato che Aphelion, il loro nuovo gioco di avventura fantascientifica in stile cinematic action, sarà disponibile dal 28 aprile su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC attraverso Steam e Microsoft Store. L’uscita è confermata per la prossima primavera, con il gioco che promette un'esperienza incentrata sulla narrazione e sull’azione. La data di lancio è stata comunicata ufficialmente dalla casa di sviluppo.

DON’T NOD ha annunciato ufficialmente Aphelion, un nuovo cinematic action adventure fantascientifico che arriverà il 28 aprile su PlayStation 5, Xbox Series XS e PC tramite Steam e Microsoft Store. Il titolo sarà disponibile fin dal day one anche nel catalogo Xbox Game Pass, rendendolo immediatamente accessibile agli abbonati del servizio. Il gioco verrà lanciato a 29,99 euro su PC e 34,99 euro su console. Per celebrare l’uscita, gli utenti Xbox Series e Steam potranno approfittare di uno sconto del 10% nelle prime settimane di lancio, un incentivo pensato per chi vuole scoprire subito questa nuova avventura spaziale. Per i collezionisti è stata confermata anche una versione fisica per PlayStation 5, chiamata Pioneer Edition, che sarà distribuita dal 2 luglio da Maximum Entertainment. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

