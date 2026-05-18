Moser e le altre leggende del ciclismo a Senigallia tappa di riposo sulle strade del Giro

A Senigallia, sulle strade percorse dal Giro d’Italia, si sono riuniti alcuni dei più grandi ciclisti della storia italiana, tra cui il celebre Francesco Moser. La tappa di riposo si è trasformata in un’occasione per i campioni di scattare fotografie e condividere momenti di relax. La presenza di queste leggende ha attirato l’attenzione di appassionati e curiosi, che hanno potuto ammirare da vicino gli atleti e vivere l’atmosfera di questa tappa speciale.

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