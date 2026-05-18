Moser e le altre leggende del ciclismo a Senigallia tappa di riposo sulle strade del Giro
A Senigallia, sulle strade percorse dal Giro d’Italia, si sono riuniti alcuni dei più grandi ciclisti della storia italiana, tra cui il celebre Francesco Moser. La tappa di riposo si è trasformata in un’occasione per i campioni di scattare fotografie e condividere momenti di relax. La presenza di queste leggende ha attirato l’attenzione di appassionati e curiosi, che hanno potuto ammirare da vicino gli atleti e vivere l’atmosfera di questa tappa speciale.
SENIGALLIA - Un gruppo di campioni che ha fatto sognare l’Italia, con il mito Francesco Moser in testa, ha scelto le Marche per un po’ di riposo. Prima il tappone appenninico Formia–Blockhaus da 246 km sulle orme del Giro d’Italia, il più lungo di questa edizione con 4.600 metri di dislivello, e. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
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