Il giro d’Italia torna sulle nostre strade con la tappa di Sorbolo Mezzani

Il giro d’Italia torna a attraversare le strade di Sorbolo Mezzani, con le strade e i borghi pronti ad accogliere il passaggio delle atlete e degli atleti. Durante l’evento, si svolgono anche iniziative enogastronomiche che mettono in evidenza il legame tra il territorio e il ciclismo. L’intera tappa coinvolge territori e comunità, creando un collegamento tra sport e tradizioni locali.