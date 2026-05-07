Il giro d’Italia torna sulle nostre strade con la tappa di Sorbolo Mezzani
Il giro d’Italia torna a attraversare le strade di Sorbolo Mezzani, con le strade e i borghi pronti ad accogliere il passaggio delle atlete e degli atleti. Durante l’evento, si svolgono anche iniziative enogastronomiche che mettono in evidenza il legame tra il territorio e il ciclismo. L’intera tappa coinvolge territori e comunità, creando un collegamento tra sport e tradizioni locali.
Strade e borghi che si preparano ad accogliere il passaggio delle atlete e degli atleti, iniziative enogastronomichecollaterali che raccontano il legame della nostra terra con le due ruote e il coinvolgimento di territori e comunità lungo tutto il percorso.L’Emilia-Romagna si prepara ad.🔗 Leggi su Parmatoday.it
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