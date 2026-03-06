Ciclismo | a Lastra a Signa la prima tappa del Giro d' Italia d' Epoca

Il 6 marzo 2026, nel Palazzo del Pegaso di Firenze, si è svolta la presentazione della prima tappa del Giro d'Italia d'Epoca, con la partecipazione di organizzatori e appassionati di ciclismo. La corsa attraverserà la Toscana e vedrà coinvolti numerosi ciclisti storici e amatori. La partenza ufficiale si terrà a Lastra a Signa, con un percorso che ripercorre le tappe classiche di un evento dedicato alle bici d'epoca.

Firenze, 6 marzo 2026 – Nel Palazzo del Pegaso della Regione Toscana a Firenze, la presentazione ufficiale della tre giorni di Lastra a Signa che culminerà domenica 15 marzo con la Ciclostorica La Lastrense, prima tappa del Giro d'Italia d'Epoca, evento che rappresenta un bellissimo esempio di come sport, cultura e valorizzazione del territorio possano intrecciarsi in modo virtuoso. Da Lastra a Signa, dunque prende il via il calendario del Giro d'Italia d'Epoca, "motivo di orgoglio per tutta la nostra regione. La Toscana è terra di ciclismo e di grandi tradizioni sportive, ma è anche un territorio ideale per chi ama pedalare lentamente e vivere il paesaggio, le sue eccellenze enogastronomiche e culturali" ha detto la presidentessa del Consiglio Regionale, Stefania Saccardi.