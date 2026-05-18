Nella notte, la difesa aerea russa ha intercettato un numero record di droni ucraini che si sono avvicinati alla regione di Mosca. Tre civili sono rimasti uccisi e 12 sono rimasti feriti durante gli attacchi. I trasporti nella capitale hanno subito gravi disagi a causa dei tentativi di neutralizzazione dei droni. Si tratta della notte più intensa degli ultimi dodici mesi per le forze di difesa russe, con un’intensa attività di intercettazione e danni rilevanti tra la popolazione civile.

La difesa aerea russa ha affrontato la notte più complessa dell'ultimo anno intercettando un'ondata senza precedenti di droni ucraini: nella regione di Mosca, fra i civili, sono morte tre persone e 12 sono state ferite a seguito dell'impatto dei detriti e dei crolli causati dalle esplosioni. Il Ministero della Difesa di Mosca ha comunicato infatti un bilancio complessivo di ben 556 velivoli senza pilota abbattuti sull'intero territorio nazionale al termine di un'operazione coordinata su vasta scala che ha preso di mira contemporaneamente 12 diverse regioni strategiche del Paese. Le conseguenze dell'offensiva... 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Mosca sotto assedio, pioggia record di droni ucraini verso la capitale: tre civili morti e 12 feriti, caos sui trasporti

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